VIDEO | Come nei film, a New York ha nevicato nella notte della vigilia

di Sara Calabria

NEW YORK – È stato davvero un “Bianco Natale” per New York, un evento che non si verificava da oltre dieci anni nella notte della vigilia. Grattacieli e townhouse sono stati rapidamente avvolti da una coltre di neve di oltre tre centimetri, mentre Central Park si è trasformato in uno “snowy Wonderland”, un paese delle Meraviglie immerso nella neve, regalando momenti di gioia ai più piccoli.

L’arrivo della neve era stato ampiamente previsto dal National Weather Service, accompagnato da temperature sotto lo zero, che però dovrebbero risalire nei prossimi giorni. Il NYC Department of Sanitation, che si era preparato tempestivamente per l’evenienza, spargendo sale su strade, marciapiedi e piste ciclabili, ha assicurato così una città pronta ad affrontare la neve senza difficoltà. E i newyorkesi, liberi da problemi logistici, hanno potuto godersi appieno la magia della nevicata, che ha reso l’atmosfera delle feste ancora più suggestiva.

