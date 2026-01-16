venerdì, 16 Gennaio , 26

VIDEO| Compleanno giapponese per Giorgia Meloni. La premier Takaichi le canta in italiano "Tanti auguri"
ROMA – Sorpresa per Giorgia Meloni durante la sua visita istituzionale a Tokyo. La premier giapponese Sanae Takaichi e la sua delegazione hanno voluto rendere omaggio alla presidente che ieri ha compiuto 49 anni, cantandole “Tanti auguri” in perfetto italiano.

Il momento è stato ripreso in un video pubblicato sul profilo X ufficiale dell’Ufficio del Primo Ministro Takaichi. Per Meloni è, poi, arrivata la torta con tanto di candeline da spegnere. La leader di Fratelli d’Italia ha accolto con grandi sorrisi la sorpresa inaspettata.

“Conta sempre su di me per qualsiasi cosa tu abbia bisogno. So che non è facile, ma ce la faremo insieme”, ha detto la presidente Meloni al termine del tempo con Takaichi, sottolineando il rapporto di stima e collaborazione tra i due Paesi. Nella clip, le due presidenti – che durante la giornata si sono anche concessi un selfie, con tanto di modifica in stile manga – salutandosi si sono strette in un forte abbraccio.
