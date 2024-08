ROMA – Madonna è in Italia per festeggiare il suo 66esimo compleanno, il 16 agosto. Nelle ultime ore, la regina del pop è stata avvistata a Portofino, in compagnia del fidanzato Akeem Morris – il calciatore 28enne incontrato nel 2022 – e le due figlie Ester e Stella.

E ovviamente non è passata inosservata. Nelle immagini pubblicate da Whoopsee, Madonna si muove tra la calca nella storica piazzetta del borgo ligure. Poi la cena in un ristorante. La cantante è ospite di Dolce & Gabbana, nella loro villa Olivetta. Poi si sposterà più a sud per festeggiare tra i faraglioni di Capri e visitare il parco archeologico di Pompei.

A POMPEI SOLO “UNA VISITA PER FINI CULTURALI”

Nelle ultime ore si era accesa la polemica per l’arrivo della star a Pompei. Voci di corridoio parlavano di un mega party all’interno del parco con 500 persone. Notizia prontamente smentita dal prefetto di Napoli, Michele Di Bari.

“È una visita del tutto privata nel corso della quale credo ci sarà un incontro con il direttore del Parco. La cena non ci sarà e non c’è alcun evento di 500 persone”, ha spiegato. La visita è in programma proprio per giorno 16 agosto e sarà “del tutto ed esclusivamente privata e per fini culturali”. Saranno messe in campo “le misure che sono previste quando avvengono questi eventi di personalità che possono attrarre molte persone. Insomma misure adeguate per l’evento”.

L’articolo VIDEO| Compleanno in Italia per Madonna: la star a Portofino. Poi la visita a Pompei proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it