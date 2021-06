NAPOLI – “È importante innanzitutto avere un voto che non sia quello sostenuto dalla camorra, che non sia quello del serbatoio dell’illegalità, che deve essere emarginato. Coloro che vanno a ricoprire un impegno così importante come quello rappresentativo della città devono essere persone non solo al di sopra di ogni sospetto ma al di fuori di ogni compromesso e di ogni accordo, anche lontano, con determinate categorie. E soprattutto devono essere i garanti della legalità”. Lo ha sottolineato il procuratore nazionale antimafia, Federico Cafiero de Raho, interpellato dai cronisti, a margine del premio Amato Lamberti, sulle liste elettorali che saranno presentate alle prossime elezioni amministrative di Napoli. Per de Raho, i candidati devono “proteggere la città dall’illegalità. Quindi, credo che il segno di una campagna elettorale che sia effettivamente corrispondente alle esigenze della città – ha spiegato – deve guardare sicuramente all’impegno per lo sviluppo economico, sociale, ma qui al Sud è la camorra che genera povertà, genera disuguaglianza, genera confusione. Quindi, credo che questa sia una posizione ferma che la politica deve assumere”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo VIDEO | Comunali Napoli, De Raho: “No a voto sostenuto dalla camorra” proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento