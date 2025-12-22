VIDEO | Comunicazione, salute e giovani: l’approccio di Bayer tra innovazione, ascolto e responsabilità

ROMA – Come si racconta oggi la salute in un ecosistema mediatico frammentato, veloce e spesso attraversato da disinformazione? E quale ruolo possono giocare le aziende Life Science nel ricostruire fiducia, soprattutto tra i più giovani? Sono alcune delle domande al centro del nuovo appuntamento di Fuori Festival, format di approfondimento inserito nel Brand Journalism Festival e nell’Health Journalism Forum, che ha visto protagonista Grazia Bonvissuto, rappresentante di Bayer Italia. Ecco la sua intervista.

BAYER ITALIA: UNA LIFE SCIENCE COMPANY CON PIU’ANIME

Bayer Italia si presenta come una realtà unica nel panorama delle Life Science: un’azienda che unisce salute e agricoltura sotto un’unica visione, guidata dall’innovazione.«Il nostro posizionamento – spiega Bonvissuto – è legato a un filo conduttore molto chiaro: l’innovazione come parte del nostro DNA e una mission che orienta ogni progetto di comunicazione, Health for All, Hunger for None».

Una mission che diventa anche bussola nel dialogo con il mondo dell’informazione, delle istituzioni e della società civile, in un contesto in cui comunicare la complessità scientifica richiede sempre più chiarezza e responsabilità.

DAI DATI ALLE PERSONE: UMANIZZARE LA SCIENZA

Uno dei temi centrali del confronto riguarda il ruolo dei dati, oggi sempre più al centro del dibattito pubblico, soprattutto con l’avvento dell’intelligenza artificiale in sanità. Per Bayer, però, i dati clinici e le evidenze scientifiche non possono restare numeri astratti: «Un dato funziona solo se si avvicina alle persone», sottolinea Bonvissuto.

Da qui l’importanza dell’ascolto: pazienti, associazioni, istituzioni e cittadini vengono coinvolti nella progettazione delle attività di comunicazione, con l’obiettivo di rendere la scienza accessibile e comprensibile, parlando linguaggi diversi e frequentando anche “palchi” nuovi, come eventi pubblici e contesti non tradizionali.

GIOVANI, LINGUAGGI E FIDUCIA NELL’INFORMAZIONE SANITARIA

Raggiungere i giovani è una delle sfide più complesse dell’informazione sanitaria contemporanea. Social media, velocità dei contenuti e crisi di fiducia rendono necessario un cambio di prospettiva.Secondo Bonvissuto, il punto di partenza resta la credibilità: «Nel campo della salute la comunicazione deve essere chiara, responsabile e autorevole. Le fake news possono essere pericolose».

Aprirsi a nuovi formati e canali è possibile, ma senza rinunciare alla qualità dell’informazione, perché le scelte sulla salute incidono direttamente sulla vita delle persone.

INNOVAZIONE CHE NASCE DALL’ASCOLTO: CAMPAGNE E STRUMENTI CONCRETI

Innovazione e ascolto, per Bayer, sono concetti inseparabili. Non nascono solo nei laboratori, ma dall’osservazione dei bisogni reali delle persone. Tra gli esempi citati, le campagne dedicate alla salute femminile – come Anything But Normal, Vagino Averso e Puntogene – pensate per abbattere tabù culturali e incoraggiare le donne a parlare apertamente dei propri sintomi con medici e altre donne.

Un altro progetto emblematico è Terapiu, un’app gratuita pensata per supportare pazienti cronici e caregiver nella gestione quotidiana delle terapie. Basata su intelligenza artificiale, l’app aiuta a seguire le prescrizioni mediche, offrendo promemoria, contenuti informativi e strumenti di monitoraggio.

VERSO UNA NUOVA ALLEANZA TRA INFORMAZIONE E SALUTE

L’incontro si chiude con uno sguardo al futuro: la comunicazione sanitaria non può più limitarsi a trasmettere informazioni, ma deve costruire relazioni, fiducia e consapevolezza. Un percorso che passa dall’ascolto, dall’innovazione responsabile e da un dialogo costante tra aziende, media e cittadini, come quello promosso dal Health Journalism Forum, che tornerà con una seconda edizione.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it