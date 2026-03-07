sabato, 7 Marzo , 26

Alcaraz-Dimitrov: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Carlos Alcaraz torna in campo a...

Sinner si allena a Indian Wells, tifosa urla: “Ti amo”. E lui ride

(Adnkronos) - Indian Wells 'innamorato' di Jannik Sinner....

Sinner, quando gioca a Indian Wells? La data del match con Shapovalov

(Adnkronos) - Quando gioca Jannik Sinner? Il tennista...

Paralimpiadi Milano Cortina, prime medaglie per l’Italia: argento per Mazzel, Bertagnolli è bronzo

(Adnkronos) - Iniziano in maniera splendida le Paralimpiadi...
Video con proiettili nel cielo d’Israele: per Idf sono bombe a grappolo
Video con proiettili nel cielo d’Israele: per Idf sono bombe a grappolo

L’esercito accusa l’Iran di aver usato più volte queste munizioni

Milano, 7 mar. (askanews) – Nel cielo di Kfar Hess, a nord di Tel Aviv, sono stati avvistati proiettili che esplodono e si disperdono in più frammentim come testimoniato da un video diffuso dalla France Presse.Secondo l’esercito israeliano si tratterebbe di bombe a grappolo lanciate dall’Iran più volte dall’inizio della guerra. Queste munizioni esplodono in aria e rilasciano piccole bombe, alcune delle quali possono rimanere inesplose e rappresentare un pericolo per i civili.Iran e Israele non hanno aderito alla Convenzione internazionale del 2008 che ne vieta l’uso. L’esercito israeliano afferma di monitorare la situazione e denuncia l’impiego di queste armi come possibile crimine di guerra se utilizzate contro aree civili.

