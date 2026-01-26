video|-condannata-a-9-mesi-la-stalker-di-elena-santarelli:-“scriveva-cose-irripetibili-su-mio-figlio”

ROMA – Si è concluso l’incubo che per tanto tempo l’ha perseguitata. È stata condannata a 9 mesi per stalking la donna che, sui social, si era accanita contro Elena Santarelli. A partire dal 2019, la showgirl ha ricevuto insulti e minacce che avevano per oggetto anche suo figlio Giacomo che, in passato, ha dovuto affrontare una diagnosi di tumore cerebrale. “Scriveva cose irripetibili riguardo la tragedia che ci aveva colpito in casa, augurava di rivivere quella terribile esperienza”, ha raccontato Santarelli a La Volta Buona su Rai 1.

“Era molto accanita nei confronti di mio figlio, nonostante io non lo mostrassi in foto”, prosegue. “Se per esempio mettevo una foto sorridente, mi scriveva: ‘Tanto è inutile che sorridi, tanto quella roba tornerà’. Così ho deciso di contattarla in direct, su Instagram, privatamente”.

Non accettando più i commenti dell’utente, Santarelli scrive un messaggio privato. Per tutta risposta, “lei mi ha minacciato: ‘Stai attenta a come ti muovi e a quello che fai’. Quel messaggio mi ha impaurito e mi ha portato ad andare alla polizia postale. Ho segnalato la conversazione a Meta e a Instagram che hanno fatto il loro”. Nonostante la persona cambiasse spesso profilo, a maggio 2025 la polizia postale ha identificato l’utente e il 16 gennaio c’è stata l’udienza. La donna accusata ha chiesto il patteggiamento. La pena di 9 mesi, al momento, “è sospesa perché lei deve frequentare un percorso psicologico, riabilitativo”.

“Condannata a 9 mesi la donna che mi perseguitava”. Elena Santarelli a #LVB pic.twitter.com/8XLiVeXtUA — La Volta Buona (@voltabuonarai) January 26, 2026

