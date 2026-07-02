VIDEO | Conte: “Alla Rai non c’è nemmeno un portiere o magazziniere che non sia di Fdi o centrodestra”

ROMA – “Oggi li abbiamo smascherati e con grande dignità la presidente Floridia e tutti i commissari di opposizione si sono dimessi. Sono due anni che non fanno riunire la Commissione di vigilanza Rai, non abbiamo potuto esercitare le funzioni di controllo e vigilanza. Quindi oggi ci siamo tutti dimessi perché questo gioco deve finire”. Così Giuseppe Conte, presidente del M5s, a margine della presentazione del suo libro al circolo Canottieri di Napoli.

“Non è mai successo nella storia repubblicana, neppure ai tempi di Berlusconi che – aggiunge – ci fosse un governo che potesse controllare direttamente e indirettamente al 90% quasi tutto il sistema dell’informazione stampa e tv. Hanno occupato la Rai in modo capillare, non c’è neanche un magazziniere o un portiere che non sia di Fratelli d’Italia o di maggioranza. Delle volte, nelle loro trasmissioni televisive, quando enunci tutti i loro fallimenti i loro trombettieri rispondono dicendo che continuano ad avere un certo consenso. Certo che hanno un certo consenso, perché non è mai successo che un governo potesse controllare al 90% quasi tutto il sistema dell’informazione. Hanno creato un palinsesto nuovo in cui si sono attrezzati già la campagna elettorale. In Rai sentiremo una voce sola, e in più hanno Mediaset e i giornali di Angelucci, con i fondi dell’editoria che Fazzolari giostra da Palazzo Chigi a suo piacimento. Avete visto quando io vado da Porro e rispondo a tutte le domande e non mi fa neppure parlare? Un attimo prima ci è andata Giorgia Meloni che ha risposto sulla nostalgia di quando non era presidente del Consiglio, se beve caffè o cappuccino la mattina. È questo il modo di fare informazione?”.

“QUESTA DESTRA HA OCCUPATO TUTTE LE ISTITUZIONI”

“Bisogna costruire un progetto per gli italiani che sia attuativo dei principi fondamentali costituzionali, che dia la possibilità agli italiani di cambiare questo paese e di non vedere che questa destra ha occupato tutte le istituzioni per perpetuare il proprio potere e non è riuscita in quattro anni a fare una sola riforma. Forse l’unica che faranno è questa della legge elettorale che secondo loro dovrebbe garantirgli un premio di maggioranza abnorme per poter occupare il parlamento, eleggersi anche gli organi di garanzia a partire dal prossimo presidente della Repubblica”. Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, a margine della presentazione del suo libro al circolo Canottieri di Napoli.

“DEVONO ANDARE A CASA, SONO PERICOLOSI”

“C’è una sofferenza economica e sociale molto diffusa nel Paese. Ci sono persone che lavorano e portano a casa 5-600 euro al mese, ci sono persone che sono in povertà assoluta, che non guadagnano nulla. Ci sono poi persone che rinunciano alle cure, persone in difficoltà perché hanno persone con disabilità e lo Stato non interviene a sufficienza. Un disastro dappertutto e Giorgia Meloni di fronte al caro energia, al caro inflazione, al caro bollette, di che cosa si preoccupa, di portare a casa una legge elettorale che è incostituzionale, con dei listini bloccati per dare uno schiaffo agli italiani a dispetto di quel che predicava sulle preferenze, ed è questa la loro priorità perpetuare il loro potere per garantirsi altri cinque anni. Devono andare a casa, sono pericolosi”. Così Giuseppe Conte, presidente del M5s, a margine della presentazione del suo libro al circolo Canottieri di Napoli.

“GOVERNO HA ILLUSO ITALIANI”

Il governo ha “fallito anche su questo. Hanno preso voti soprattutto perché hanno illuso gli italiani che con loro sarebbe arrivata maggiore sicurezza. Invece su questo assolutamente siamo ancora più vulnerabili, perché ci scopriamo fragili, indifesi di fronte a uno Stato che butta soldi nelle armi, butta soldi dappertutto, in spese assolutamente inutili, taglia la spesa sociale, ma taglia anche la spesa sulla sicurezza”. Lo ha detto Giuseppe Conte, presidente del M5s, a margine della presentazione del suo libro al circolo Canottieri di Napoli.”Non c’è stato – ha aggiunto – nessun investimento per rafforzare la pianta organica delle forze di polizia. Si buttano soldi in Albania per uno spot elettorale che si è rivelato fallimentare, con centri vuoti in Albania. Non si investe invece nelle città. Avevamo proposto almeno un patto di sicurezza tra Prefetture e Comuni con un fondo, almeno partendo da 500 milioni di euro in legge di bilancio. Ci hanno rifiutato anche questo e non hanno fatto nessun investimento per una migliore illuminazione, per riqualificare le aree disagiate, per presidiare i centri storici anche delle grandi città che sono diventate un far west, come a Napoli, come a Roma, come a Milano. Hanno fallito su tutto, prendendo in giro gli italiani”.

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