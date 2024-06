VIDEO | Crolla il tetto dell’aeroporto di Nuova Delhi in India, un morto e feriti

BOLOGNA – Almeno un morto e quasi una decina di feriti per il crollo di una parte del tetto dell’aeroporto Indira Gandhi di Nuova Delhi, in India. Il crollo parziale sarebbe dovuto al maltempo, visto che si sono verificate forti piogge pre-monsoniche. Quella parte di aeroporto era stata da poco ristrutturata: era stata inaugurata quattro mesi. “Otto persone sono rimaste ferite e una è morta”, ha dichiarato all’AFP Atul Gard, direttore del servizio antincendio di Delhi.

Il tetto sarebbe crollato a causa del cedimento di alcuni piloni di sostegno, causato dalle infiltrazioni dell’acqua. La tettoia, cadendo, si sarebbe schiantata sopra la zona taxi. Diversi feriti sarebbero autisti dei taxi.

New Delhi airport in India crashed due to heavy rain. Who is to be blamed?

Nature, current government, previous government, contractor/constructor or the bureaucrats responsible for the project ? pic.twitter.com/WxKzGzQUUm

