VIDEO | Crolla un ponte dell’autostrada in Corea del Sud, almeno quattro morti

BOLOGNA – Nel video che circola sui social si vede il ponte crollare all’improvviso: immagini impressionanti, girate da un’auto in movimento. Tragedia in Corea del Sud, dove questa mattina intorno alle 9.50 è crollato un ponte dell’autostrada in costruzione: è successo nella città Anseong, a sud di Seul.

BREAKING: At least 8 workers believed to be buried after highway construction site collapses in Anseong, South Korea, according to local media. pic.twitter.com/BFMHJBzbZA— AZ Intel (@AZ_Intel_) February 25, 2025

A diffondere la notizia è stata l’Agenzia nazionale dei Vigili del Fuoco. Il bilancio dell’incidente, per il momento, è di quattro morti e sette feriti. Si tratta di operai che erano all’interno del cantiere. Secondo alcune testate locali, però, le vittime sarebbero otto. Sono in corso le operazioni per individuare eventuali dispersi, ha aggiunto un funzionario del ministero dell’Interno.

(Foto presa da X, fonte Yonhap)

