VIDEO | Crollo Scampia, per le famiglie sfollate subito 50 stanze d’albergo

NAPOLI – Ci sarebbero già 50 stanze d’albergo pronte da subito per ospitare altrettanti nuclei familiari. È l’ipotesi emersa nell’incontro di questa sera tra il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e il Comitato Vele, che è stato ricevuto dal primo cittadino al termine della manifestazione di protesta degli abitanti di Scampia, che si sono mossi in corteo da piazza Dante a piazza Municipio per chiedere risposte al Comune in relazione alla situazione degli sfollati dopo il crollo di un ballatoio che ha causato la morte di tre persone.

Come ha riferito Omero Benfenati, del Comitato Vele, si è discusso con il primo cittadino di una possibile sistemazione delle famiglie in albergo. Ci sarebbero, appunto, 50 stanze già pronte. “Stasera, alle 21:30, si terrà un’assemblea con gli abitanti delle Vele. Come sempre ha fatto il comitato – ha detto Benfenati -, discuteremo tutti insieme, valutando la proposta del Comune: la decisione finale spetta all’assemblea”. “L’obiettivo è che le famiglie che attualmente vivono un’emergenza reale possano vivere in un modo più dignitoso“, ha spiegato Benfenati, aggiungendo: “Capiamo i tempi che ci vogliono per la sistemazione in albergo e, soprattutto, la decisione che prenderà stasera l’assemblea”.

Dal Comune viene confermata la disponibilità, per il momento, di almeno 50 camere d’albergo e si apprende che sarà attivata una procedura con i servizi sociali per la collocazione degli hotel.

Per chi preferisce l’autonoma sistemazione, Palazzo San Giacomo ha stanziato 1 milione di euro, da erogare sotto forma di sussidio economico, in attesa di risorse finanziarie governative.

Il sindaco, inoltre, ha fornito garanzie sul rispetto del censimento comunale del 2023 – recepito dal piano regionale – in relazione al progetto Restart Scampia, che dá diritto ai nuovi alloggi. Per le persone rimaste ferite a causa del crollo una soluzione abitativa e un sostegno lavorativo. Infine, Manfredi ha assicurato massimo impegno per il celere completamento dei cantieri Pnrr.

