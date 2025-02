VIDEO | Crosetto: “‘Speranza’ è la parola più bella del Giubileo delle Forze Armate”

ROMA – “La parola più bella di questo Giubileo è ‘speranza’: chi meglio delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, delle Forze di sicurezza ha come compito quello di consegnare speranza ai cittadini che servono ogni giorno. Lo fa garantendo la sicurezza e lo fa cercando di garantire la pace: ricordarsi oggi, in un giorno importante per la chiesa cattolica, degli uomini e delle donne che in divisa o non in divisa servono i cittadini mettendo il loro corpo a nostra tutela, è importante ed è importante per loro sentirsi accolti, sentirsi amati e sentire che la chiesa ha dedicato una giornata per ricordarsi del loro impegno e del loro lavoro. È importante essere qui oggi, spiace per il tempo ma va bene così. Hanno sopportato e hanno dimostrato quanto sia il valore e quanto sia per loro indifferente stare al freddo o al caldo pur di servire lo Stato che hanno giurato di servire”.Lo ha affermato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine della proclamazione del ‘Giubileo delle Forze Armate, di Polizia e di Sicurezza’. Proclamato nell’ambito delle celebrazioni per il Giubileo del 2025, l’evento si è svolto in piazza del Popolo a Roma sotto una fitta pioggia.

I SEGNI CONCRETI PER LA PACE

Sui prossimi segni concreti di pace da parte delle Forze Armate, l’esponente del governo ha ricordato che “l’altro giorno i carabinieri italiani hanno riaperto il valico di Rafah. Sempre l’altro giorno elicotteri italiani hanno trasportato aiuti ai palestinesi. E sempre l’altro giorno aerei dell’aeronautica italiana hanno portato in Italia bambini che dovevano essere operati, li hanno ricoverati in ospedali italiani. Quindi ogni giorno noi serviamo la pace e facciamo un passo verso la pace”.Infine spazio a eventuali spiragli per il conflitto tra Russia e Ucraina. “Mi riaffido alla parola con cui abbiamo iniziato: la speranza va aiutata e noi ogni giorno facciamo passi per cercare che quel conflitto, come è stato in Libano, come è stato a Gaza, si fermi, si trovi una tregua e poi si possa arrivare dopo la tregua alla pace definitiva”.”Questa settimana- ha concluso il ministro della Difesa- ci troveremo a Bruxelles, parleremo anche di Ucraina con i Paesi della Nato e con i Paesi europei e parleremo di come riuscire ad arrivare il prima possibile a ridare la pace a una terra che la merita, perché da tre anni è dilaniata dalla guerra”.

