VIDEO | Crozza diventa Giorgia Meloni e annuncia i big di Atreju come fosse Sanremo

ROMA – Maurizio Crozza si mette una bella parruccona bionda e ‘diventa’ la premier Giorgia Meloni che. in una puntata di ‘Rai TeleMeloni’, annuncia i “big” che saranno ospiti di Atreju come i cantanti del Festival di Sanremo. La gag satirica, l’ultima trovata di Fratelli di Crozza, è andata in onda ieri sera nella puntata dello show in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+. Tra i ‘big’ che sono stati evocati ci sono Giuseppe Conte, Luigi Di Maio, Roberto Fico e Matteo Renzi.

