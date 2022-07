VIDEO| Da San Basilio al Circo Massimo, Ultimo nell’Olimpo dei grandi emoziona 70mila fan

Una settimana dopo la grande festa dei Måneskin, è Ultimo a riempire il Circo Massimo di Roma. Ieri sera, il concerto che i 70mila fan accorsi hanno atteso per oltre due anni e parte del tour negli stadi del cantautore.

Una data speciale per l’artista che è tornato a casa e lo ha fatto in una di quelle location delle grandi occasioni, di quelle che fanno tremare le gambe anche ai più grandi. A 26 anni, Niccolò Morriconi – questo il vero nome del romano – grande lo è diventato nel giro di pochi anni. E non è strano che oggi sia arrivato a quel palco che ha accolto i nomi indimenticabili della musica (Bruce Springsteen, Roger Waters, a breve Renato Zero) e ora anche le nuove leve, come abbiamo visto quest’anno. Al Circo Massimo, Ultimo ottiene la sua rivincita: “Abbiamo vinto anche questa volta”, urla emozionantissimo alla fine del live.

ANCHE MARA VENIER TRA I 70MILA SPETTATORI

Lui un ragazzo come tanti che è partito dal quartiere San Basilio, dalla sua cameretta, e che forse sull’Aventino ci aveva sempre e solo passeggiato in qualche pomeriggio assolato. E, ad assistere al concerto, anche mamma, nonna e una scatenatissima Mara Venier, che ha cantato ogni brano fatto foto con tutti e in e incitato il suo beniamino.

Ultimo, dal canto suo, lascia spazio alla musica, perché, si sa, lui non ama molto fare grandi discorsi. Ai fan, però, ricorda l’importanza di essere ossessionati dalla propria passione: è così che “Sogni appesi” diventano realtà. In full band, Ultimo percorre le tappe più importanti della sua carriera e canta i pezzi che l’hanno consacrato: da “Il ballo delle incertezze” a “I tuoi particolari”, passando per “Fateme cantà” a “Tutto questo sei tu”, poi ancora “Giusy”, scritta a soli 14 anni, “Cascare nei tuoi occhi”, “Buongiorno vita” e l’ultimo singolo “Vieni nel mio cuore”.

In tutto due ore in cui Ultimo non si ferma quasi mai. Impossibile farlo in quella cameretta che ora è una grande arena che scatena un coro unanime di 70mila persone. Ora, prossima tappa è San Siro. Il 23 e il 24 giugno i due concerti conclusivi del tour negli stadi di Ultimo ma, di sicuro, i fan non vedono l’ora di tornare sotto palco.

