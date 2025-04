VIDEO | Dazi, l’Ue propone a Washington tariffe zero anche sulle auto

dal corrispondente Alessio Pisanò

BRUXELLES – La riunione tra il commissario europeo al Commercio, Maros Sefcovic, e il segretario al Commercio degli Stati Uniti, Howard Lutnick, “è stata mirata e produttiva”. Nel corso dell’incontro, l’Ue ha ribadito l’offerta “a lavorare per ottenere tariffe reciproche zero per zero per i beni industriali, comprese le automobili” ma anche “il tema della sovraccapacità globale nei settori di acciaio e alluminio, la resilienza delle nostre catene di approvvigionamento nei semiconduttori e nei prodotti farmaceutici”. Lo ha reso noto il portavoce della Commissione europea, Olof Gill, durante il consueto punto giornaliero con la stampa. Palazzo Berlaymont, ha aggiunto Gill, si oppone alle dichiarazioni del presidente statunitense, Donald Trump, secondo cui l’Unione europea approfitterebbe del rapporto con gli Stati Uniti. “Le relazioni commerciali tra Unione europea e Stati Uniti valgono 1.600 miliardi di euro all’anno, è un enorme vantaggio per entrambe le parti”, ha aggiunto Gill. “Questa affermazione”, ha dichiarato il portavoce, “non è supportata dai fatti” che evidenziano come le relazioni commerciali tra Ue e Usa siano “un enorme vantaggio per entrambe le parti”, con risultati economici “fantastici”.

Nell’incontro di ieri a Washington, rende noto il portavoce della Commissione europea, “Sefcovic ha ribadito che Ue e Usa condividono molte sfide e che possono affrontarle insieme”.La Commissione europea, che nella giornata di ieri ha sospeso le sue contromisure ai dazi commerciali di Trump e ribadito di voler dare “una possibilità ai negoziati”, prosegue sulla strada del dialogo con gli Usa, confermando di voler continuare ad “affrontare questi colloqui in modo costruttivo”, ha sottolineato Gill. Bruxelles risponde con ironia all’invito provocatorio di Trump per chiedere all’Ue di sedersi al tavolo. “Presidente, noi siamo già presenti al tavolo” dei negoziati, ha affermato Gill durante il punto stampa. L’Ue ribadisce l’impegno a continuare a “fare la sua parte” invitando gli Stati Uniti a comportarsi di conseguenza e a “definire la propria posizione”. “È chiaro che saranno necessari maggiori sforzi da parte degli Usa” e “come in ogni negoziato questa deve essere una strada a doppio senso con entrambe le parti che portano qualcosa al tavolo”, ha proseguito il portavoce incalzato dalle domande dei corrispondenti a Bruxelles.

