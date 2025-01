VIDEO | Decine di morti nella calca del Kumbh Mela, il raduno religioso più grande del mondo

ROMA – Decine di persone (ma il timore è che le stime siano terribilmente al ribasso) sono morte nella ressa al festival indiano del Kumbh Mela, mentre una folla oceanica andava a fare il bagno in uno dei luoghi più sacri del raduno indù. Il Kumbh Mela si svolge nell’India settentrionale, ed è il più grande raduno religioso del mondo. Decine di milioni di persone si sono radunate per immergersi nella confluenza dei fiumi Gange, Yamuna e Saraswati. Parliamo di 400 milioni di persone, più della popolazione degli Stati Uniti, attese a Prayagraj nei prossimi 45 giorni: 200 volte i 2 milioni di pellegrini arrivati nelle città sante musulmane della Mecca e Medina in Arabia Saudita per il pellegrinaggio annuale dell’Hajj l’anno scorso.

2025 Maha Kumbh Mela Ganges River pilgrimage from the ISS at night. The largest human gathering in the world is well lit. pic.twitter.com/l9YD6o0Llo — Don Pettit (@astro_Pettit) January 26, 2025

Mentre la folla si riversava in più direzioni, la gente ha iniziato a farsi strada a spintoni e molti hanno iniziato a cadere a terra calpestandosi a vicenda. Lungo le rive del fiume sono rimasti molti corpi. Le autorità e il governo dell’Uttar Pradesh non hanno ancora condiviso stime ufficiali sul numero di vittime.

#BREAKING 20 feared dead in Maha Kumbh stampede, several injured Deadly stampede broke out at Triveni Sangam in Prayagraj during the Maha Kumbh Mela as massive crowds gathered for the Mauni Amavasya holy dip. Reports claim that crowd control barriers collapsed, triggering… pic.twitter.com/Tvxt1PdbKe — Nabila Jamal (@nabilajamal_) January 29, 2025

In una dichiarazione pubblicata su X, il primo ministro indiano Modi ha descritto l’incidente come “estremamente triste” e ha espresso le sue condoglianze. “Auguro una pronta guarigione a tutti i feriti”, ha detto. “L’amministrazione locale è impegnata ad aiutare le vittime in ogni modo possibile. A questo proposito, ho parlato con il Primo Ministro Yogi ji e sono costantemente in contatto con il governo dello stato”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it