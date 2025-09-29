video|-“dedicato-a-paolo”,-ad-amici-l’omaggio-toccante-al-15enne-vittima-di-bullismo

Video dal profilo X @Lea_Sakura1

ROMA – Il debutto della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi ieri, domenica 28 settembre, ha lasciato spazio a un momento toccante dedicato a Paolo Mendico, il 15enne di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, vittima di bullismo. Una performance di danza sulle note d “L’Isola che non c’è” di Edoardo Bennato con Francesco Fasano e il gruppo di professionisti formato da Elena D’Amario, Michele, Giulia Stabile, Chiara, Alessia e Isobel. Sullo sfondo la foto di Paolo con il basso, da grande appassionato di musica quale era. Alla fine dell’esibizione, una standing ovation ha salutato il 15enne.

Paolo si è tolto la vita a quasi 15 anni perché non sopportava più le continue prese in giro. Lo chiamavano “Paoletta”, “femminuccia”, “Nino D’Angelo” per quei capelli biondi che portava un po’ lunghi. Si è ucciso la mattina in cui avrebbe dovuto iniziare il nuovo anno scolastico, lo scorso 10 settembre. Chiuso nella sua cameretta, il padre lo chiamava perché avrebbe fatto tardi a scuola: in quel momento la tragica scoperta.

I GENITORI A DOMENICA IN: “ABBIAMO SEGNALATO IL PROBLEMA A SCUOLA, MA NON HANNO MAI PRESO PROVVEDIMENTI”

I genitori del ragazzo, Giuseppe Mendico e Simonetta La Marra, ieri sono stati ospiti di Mara Venier a Domenica In. “Abbiamo segnalato il problema agli insegnanti che sapevano e alla vicepreside e non hanno mai preso provvedimenti”, hanno detto alla conduttrice, raccontando che alle continue denunce alla vicepreside c’erano minacce di sospensioni, ma nulla cambiava veramente. Paolo frequentava l’istituto informatico Pacinotti a Fondi.

“Questi ragazzacci vedevano che si risolveva in bolle di sapone e si sentivano in diritto di poter continuare a dar fastidio a mio figlio per tutto il primo anno di scuola superiore”, ha raccontato Simonetta. A un certo punto, Paolo si è tagliato i capelli “forse per sentirsi accettato”. La Procura di Cassino continua a indagare per il reato di induzione o istigazione al suicidio

