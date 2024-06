ROMA – Si aspettava l’appoggio di Giuseppe Conte per raccogliere le firme per la Palestina? “È una iniziativa nostra e di tutte le persone che hanno deciso di sostenerla. Francamente di queste robe qua a me non interessa molto, mi interessa di fare delle cose belle. Certe polemiche mi sembrano il trapassato remoto…“. Lo dice Alessandro Di Battista, ex deputato M5S, mentre si reca in Senato per depositare 80mila firme raccolte con la sua associazione ‘Schierarsi’ per una legge di iniziativa popolare per il riconoscimento dello stato di Palestina.

“I PALAZZI SEMPRE PIÙ DISTANTI DAI CITTADINI”

“Il palazzo è sempre più distante, tant’è che le persone non votano più– aggiunge- sento discorsi un po’ lunari quando la stragrande maggioranza degli italiani non crede più nella possibilità di poter cambiare le cose con un voto”.

L’articolo VIDEO | Di Battista consegna 80 mila firme per lo stato di Palestina. Dissapori con Conte? “Trapassato remoto” proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it