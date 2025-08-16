video|-di-ritorno-dall’alaska-putin-scortato-dal-caccia-f-35-degli-stati-uniti

sabato, 16 Agosto , 25

Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – Caccia F-35 Lightning II dell’aeronautica militare degli Stati Uniti che scortano l’Ilyushin sul quale viaggia il presidente russo Vladimir Putin: le immagini sono state diffuse dal Cremlino dopo il vertice in Alaska con Donald Trump.

Lasciata la città di Anchorage, il capo di Stato ospite si è diretto verso l’Estremo oriente russo, sulla via del ritorno. Nel filmato si nota sulle ali dell’Iliyushin il tricolore bianco, rosso e blu. In basso ci sono montagne innevate.Il video è stato girato dall’interno dell’aereo presidenziale, classificato come Il-96-300PU. In diverse inquadrature si punta sugli F-35 Lightning II, caccia multiruolo di quinta generazione.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

