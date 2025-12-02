VIDEO | Digitale, Giuliana (Meditech): “Mercato del gaming in estrema crescita, previsto +4%”

NAPOLI – Quello del gaming è “un mercato in estrema crescita, è un mercato che prevede per il 2028 almeno 220 miliardi di investimento, con una crescita almeno del 4%. Le tematiche sono molto legate ai temi delle piattaforme di gaming, luoghi virtuali nei quali non solo si gioca, ma i ragazzi socializzano. Ed è questo uno degli scopi del progetto Upside che abbiamo avuto finanziato dal Mimit e che è in fase di conclusione”. Così Angelo Giuliana, direttore generale del Centro di Competenza Meditech, parlando del progetto Upside che Giuliana definisce “molto interessante e che sicuramente avrà la possibilità di poter rendere poi commerciabile il suo output in termini di piattaforme di gioco sul panorama italiano”.

GIULIANA: “MONDO DEL VIDEOGAMING PRECURSORE SULLE TECNOLOGIE”

“Il mondo dei videogiochi – prosegue – è un mondo che ha sempre anticipato la parte tecnologica. Si parlava già da dieci anni fa delle gpu grafiche per le workstation e oggi si utilizzano nel mondo dell’intelligenza artificiale. Quindi il mondo del videogaming è molto precursore su quelle che sono le tecnologie. L’intelligenza artificiale, sia quella generativa che quella di calcolo, sta entrando pesantemente all’interno del mondo dei videogiochi, ma non solo, perché il tema su cui bisogna fare molta attenzione nell’ambito del gaming, ed è uno dei temi affrontati nel progetto Upside, è quello della sicurezza informatica: piattaforme online o piattaforme estremamente diffuse si prestano ad attacchi o a cheating, all’introduzione di hackers all’interno del gioco stesso per modificarne la dinamica. Meditech sta lavorando da tempo su quelle che sono le tematiche tecnologiche a supporto del 5G, perché tutti questi giochi di piattaforme collaborative necessitano di bassa latenza quindi un 5G molto evoluto e della possibilità di poter avere anche gestione di grossi moli di dati che soltanto un’infrastruttura 5G può fornire”.”C’è bisogno anche – osserva Giuliana – del supporto della modellizzazione quindi noi siamo molto specializzati sull’industria creativa e culturale: Meditech tra le varie specializzazioni ha avuto un focus sull’industria culturale quindi anche con il 3D creation, con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Siamo parte della Casa tecnologie Emergenti di Napoli tutta focalizzata sul tema dell’industria creativa e culturale e molti dei nostri laboratori, sia qui che all’Albergo dei Poveri, sono dedicati proprio al tema del videogaming perché crediamo che sia uno dei temi crescenti”.

