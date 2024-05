VIDEO | È il compleanno di Peppa Pig. Dove festeggiare i suoi eterni 4 anni insieme a lei

RIMINI- Compie 20 anni ma ama ancora tuffarsi nelle pozzanghere o farsi scappare versi “sconvenienti”. Peppa Pig, la maialina sfacciata- e un pò “bossy”- entrata nell’olimpo dei cartoon è apparsa per la prima volta sugli schermi britannici il 31 maggio 2004 su Channel 5. Da allora di strada ne ha fatta. La sua serie, giunta alla 10 edizione, è diventata un cult ed è trasmessa in 180 paesi e tradotta in oltre 40 lingue, ottenendo numerosi riconoscimenti internazionali. Regina indiscussa del merchandising, con il suo brand, rigorosamente color rosa, viene prodotto di tutto: vestiti, giochi, scarpe, libri e persino mobili.

E su di lei è stato detto e scritto di tutto, (per i curiosi, l’invito alla lettura è per “Peppa Pig e la filosofia” di Monia Andreani). Pedagogisti, esperti, studiosi hanno cercato di indagare le ragioni del suo successo nel suo pubblico, ovvero i bambini di età prescolare di tutto il mondo e ormai di diverse generazioni. Sta dai fatto che Peppa, i suoi amici, la sua famiglia e il suo mondo colorato sono ormai entrati nell’immaginario collettivo, diventando un fenomeno mediatico e culturale che travalica tempi e confini.

DOVE TROVARE PEPPA PIG E IL SUO MONDO

Oggi è trasmessa in Italia sulle principali piattaforme streaming –Netflix, Prime, Raiplay– su youtube e su Disneytv e Rai yoyo. Ma per chi non ne ha mai abbastanza, è possibile anche entrare “live” nel suo mondo nei parchi tematici a lei dedicati. Ecco gli “indirizzi” per festeggiare il compleanno di Peppa insieme a lei e agli altri personaggi della sua serie:

Dal Peppa Pig theme park a Legoland in Florida, Stati uniti, al Peppa Pig World al Paultons park di Romsey nel Regno unito– 134 km da Londra, dove trovare attrazioni e giochi adatti anche ai bimbi più piccoli in una location che ricrea il mondo-villaggio della famiglia Pig, con i suoi colori accesi e i ben riconoscibili motivetti rassicuranti del cartone animato.

Per chi preferisce i parchi giochi indoor, sparsi per il globo ci sono i Peppa Pig Wordofplay play center a Chicago, Shangai, Dallas, ad Auburn Hills, in Michigan e Leidschendam, in Olanda.

Più vicino a ‘casa nostra’ è possibile entrare in Peppa Pig Land a Gardaland, il parco di divertimenti tra i più visitati in Italia, a Castelnuovo del Garda. Nell’area dedicata alla celebre maialina- inaugurata nel 2018 e tra le più frequentate del parco- si possono trovare più attrazioni che registrano milioni di visitatori ogni anno.

Dalla coloratissima Mongolfiera di Peppa Pig, alta 12 metri, al Trenino Di Nonno Pig, locomotiva e 5 carrozze, quindi l’avventurosa Isola dei Pirati, dove salire su 8 vascelli per farsi cullare tra le onde. Non è possibile poi mancare l’appuntamento direttamente con Peppa, nella sua inconfondibile casina gialla e farsi immortalare con lei in uno scatto fotografico. Infine, tappa obbligatoria prima di lasciare Peppa Pig Land è il negozio del signor Volpe, dove poter acquistare un souvenir della giornata (impossibile resistere al palloncino con la propria beniamina). Per una visita all inclusive, infine, è possibile trascorrere una notte al Gardaland hotel in una delle 4 stanze tematizzate Peppa Pig. Ma attenzione, dalla direzione del resort consigliano di prenotare per tempo, perché sono fra le più richieste tutto l’anno.

(Foto ufficio stampa Gardaland)

