VIDEO | È morto Cesare Ragazzi, addio al ‘mago’ dei trapianti che divenne famoso negli anni 80

BOLOGNA – Addio a Cesare Ragazzi, l’imprenditore e personaggio televisivo diventato famoso per la diffusione in tv del ‘metodo Cesare Ragazzi’, ovvero un tipo di trapianto per combattere la calvizie. “Salve, sono Cesare Ragazzi”: lo spot pubblicitario, che iniziava così, divenne famosissimo negli anni Ottanta e tuttora, per chi è cresciuto in quegli anni, il nome ‘Cesare Ragazzi’ resta indimenticabile. L’imprenditore era originario di Bazzano, un paesino in provincia di Bologna. Aveva 83 anni: è morto per un malore improvviso.

