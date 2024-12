VIDEO | Ecco il “Padre nostro rock” che punta ad avvicinare i giovani al Giubileo

ROMA – Un progetto pensato per avvicinare i giovani al Giubileo, attraverso una miscela di musica, danza, spiritualità, cultura, speranza, pace, ideato dal cantautore Igor Nogarotto che dichiara: “Non sono credente ma credo in Papa Francesco”.

Il testo di Pater Noster qui ES è quello sacro, in latino, interpretato con melodia e arrangiamenti radiofonici, che lo rendono una preghiera rock. Il video è girato in una Roma che mostra tutta la sua bellezza e che vede come protagonista una suora danzante in stile moderno, interpretata dalla giovanissima performer Giorgia Schirone (già nel team di Fiorello a Viva Rai2) che spiega: “L’iniziativa porta in sé aria di novità trascinando la mia generazione verso questo mondo spirituale, contagiandola positivamente”.Qui è possibile vedere il video Pater Noster

