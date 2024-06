VIDEO | Ecco il video che sbugiarda la fake news su Biden

ROMA – Circola in rete un video del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden durante le celebrazioni per l’80esimo anniversario dello sbarco in Normandia. Il Capo di Stato americano sembra cercare una sedia, trovando il vuoto alle sue spalle. La clip in realtà è montata ‘ad arte’, col fine evidentemente tendenzioso di enfatizzare una presunta confusione senile di Biden, già ultraottantenne.





Il video integrale smentisce la fake news e mostra chiaramente che, in realtà, la sedia c’è. Non è la prima volta che Biden viene accusato di compiere gaffe. In questo caso, si tratta di mero pregiudizio, oppure…per i malpensanti, uno sgambetto da campagna elettorale ad opera dei rivali nella corsa alla Casa Bianca.

