domenica, 23 Novembre , 25

Maltempo, breve tregua ma non dura: in arrivo piogge e nevicate

(Adnkronos) - Tregua dal maltempo oggi domenica 23...

Da noi… a ruota libera, oggi domenica 23 novembre: ospiti e anticipazioni

(Adnkronos) - Torna oggi, domenica 23 novembre, un...

Verissimo, oggi domenica 23 novembre: gli ospiti e le interviste

(Adnkronos) - Verissimo torna oggi, domenica 23 novembre,...

Cremonese-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - La Roma torna a giocare in...
video-|-elodie-e-annalisa-insieme-sul-palco:-il-duetto-in-omaggio-a-ornella-vanoni
VIDEO | Elodie e Annalisa insieme sul palco: il duetto in omaggio a Ornella Vanoni

VIDEO | Elodie e Annalisa insieme sul palco: il duetto in omaggio a Ornella Vanoni

MondoVIDEO | Elodie e Annalisa insieme sul palco: il duetto in omaggio a Ornella Vanoni
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – Ieri sera, il pubblico romano al concerto di Annalisa ha vissuto un momento che è subito diventato virale sui social: la cantante ha invitato sul palco del Palazzetto dello Sport l’amica e cantante Elodie per un duetto dedicato a Ornella Vanoni. L’esibizione, nata da un’idea condivisa tra le due artiste, è stata presentata come un tributo a una delle figure più influenti della musica italiana scomparsa venerdì sera.

Secondo quanto raccontato dalle protagoniste, la collaborazione era in programma da tempo, ma la scelta del brano è avvenuta soltanto poche ore prima del concerto. La decisione è ricaduta su ‘L’appuntamento’, uno dei classici più noti del repertorio di Vanoni e tra i più riconosciuti dal pubblico. Annalisa ha spiegato che la scelta del brano rappresentava il modo più naturale per rendere omaggio a un’artista che ha segnato la storia della musica italiana.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.