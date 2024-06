VIDEO | Erutta ancora il vulcano in Islanda: le immagini sono impressionanti

BOLOGNA – Nuova eruzione, nella giornata di mercoledì 29 maggio, per il vulcano che in Islanda si trova vicino alla città di Grindavik, nella penisola di Reykjanes. Il vulcano, mai sopito, da dicembre a oggi ha più volte eruttato e le autorità hanno più volte disposto l’evacuazione della città di Grindavik, dove vivono meno di tremila persone. Così è successo anche dopo i fatti di mercoledì

Le immagini dell’eruzione di due giorni fa, che girano sui social, sono spettacolari ma allo stesso tempo impressionanti: si vede la lava alzarsi ad un’altezza di 50 metri per una striscia lungo un chilometro. Sembrano come fontane danzanti, per rendere l’idea. Ma di lava. Molti hanno usato l’espressione “muro” di lava per descrivere il fenomeno. L’eruzione è seguita ad alcune scosse di terremoto.

In Islanda, un vulcano ha eruttato vicino alla città di Grindavik L’eruzione è iniziata questa mattina sulla penisola di Reykjanes. Meno di 3mila persone vivono nella città di Grindavik, che le autorità locali intendono evacuare. Il vulcano è attualmente in crescita. I… pic.twitter.com/rwN647CK5P — Gianluca (@Gianl1974) May 29, 2024

