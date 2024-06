PALERMO – L’assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana, Edy Tamajo, si conferma recordman delle preferenze nell’Isola. Dopo i 21.700 voti ottenuti alle Regionali del 2022, Tamajo è sceso in campo anche alle elezioni europee raccogliendo in Sicilia e Sardegna oltre 121mila voti e vincendo il derby interno a Forza Italia con l’altro assessore del governo Schifani, Marco Falcone. Quest’ultimo, assessore all’Economia, è il secondo più votato nella lista FI-Noi Moderati nelle Isole con quasi centomila preferenze. Grandi festeggiamenti nella notte al comitato elettorale di Tamajo, a Palermo. I sostenitori dell’assessore regionale alle Attività produttive hanno festeggiato il boom elettorale sulle note di ‘Simply The best’, di Tina Turner.

Nella lista di Forza Italia terza piazza per l’europarlamentare uscente Caterina Chinnici: la figlia di Rocco Chinnici, padre del pool antimafia ucciso dal tritolo di Cosa nostra, raccoglie oltre 93mila voti. Quarta posizione per Massimo Dell’Utri, esponente di Noi Moderati sostenuto anche dalla Dc di Totò Cuffaro: per lui oltre 69mila voti.

L’articolo VIDEO | Europee, in Sicilia Tamajo recordman delle preferenze festeggia sulle note di ‘Simply the best’ proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it