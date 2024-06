NAPOLI – “Silvio Silvio Silvio”, urla la piazza di Forza Italia, che chiude oggi a Napoli la campagna elettorale per le elezioni europee. Un revival che si vive anche in musica. Da Felicità di Al Bano alle hit dei Ricchi e Poveri, tra cui l’apprezzatissima “Ma non tutta la vita”, che ha convinto un gruppo di donne vestite in bianco, rosso e verde a scatenarsi in un ballo di gruppo in attesa dell’intervento sul palco del segretario Antonio Tajani. E proprio il vicepremier di FI ha voluto ringraziare i supporter perché “la piazza di Napoli oggi è piena, la dedichiamo a Silvio Berlusconi”. Il pubblico applaude e risponde in coro “Antonio Antonio Antonio”.





L’articolo VIDEO | Europee, revival in musica per FI a Napoli: si balla con i Ricchi e Poveri proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it