VIDEO | Eurovision 2025: chi è Tommy Clash e perché si parla di lui in Italia?

ROMA- Armenia, Lituania, Norvegia e Estonia, Malta, Lettonia sono tra i Paesi che hanno già trovato i propri candidati per la prossima edizione dell’Eurovision Song 2025, in programma il prossimo 13 maggio a Basilea. Mentre l’Italia, anche a Festival di Sanremo concluso, ancora non ha nessuna certezza su chi la rappresenterà nella gara canora europea, proprio tra i concorrenti già certi c’è chi porterà sul palco di Basilea una canzone sull’Italia e in lingua italiana (anche se si tratta di un italiano molto ‘maccheronico’). È Tommy Clash, il vincitore della preselezione “Eesti Laul’ per l’Estonia con la canzone in “inglese italianizzato” dal titolo “Espresso macchiato”. Tommy Clash è un rapper di Tallin di 33 anni e già nelle scorse settimane il suo nome e il video della canzone “Espresso macchiato” hanno iniziato a girare nei social italiani.

PERCHÈ SI PARLA DEL CANTANTE ESTONE IN ITALIA

Il video è di per sé anomalo: il cantante- in giacca e cravatta, con tanto di baffetto- è ripreso da una inquadratura fissa mentre semplicemente beve un caffè macchiato in un bicchiere di carta da asporto. Il testo della canzone che porterà all’Eurovision è una sorta di lista di stereotipi italiani con cui “Tomaso”, un uomo italiano che possiede un ristorante e sa parlare in inglese molto male, prova ad approcciare una ragazza con il solito “Ciao bella”. Ma non mancano i riferimenti alla mafia, agli spaghetti, alla voglia di apparire ricchi…insomma, c’è quasi tutto dei luoghi comuni con cui all’estero sono visti gli italiani, caffè e sigarette incluse. Il mix poi è farcito in un tecno sound anni ’90: difficilmente, a dirla tutta, potrà conquistare il pubblico del Belpaese.

Di seguito video, testo e traduzione della canzone

“Espresso Macchiato” di Tommy Clash

IL TESTO ORIGINALE DI “ESPRESSO MACCHIATO” DI TOMMY CLASH

Mi amore, mi amoreEspresso macchiato, macchiato, macchiatoPor favore, por favoreEspresso macchiato corneo

Mi amore, mi amoreEspresso macchiato, macchiato, macchiatoPor favore, por favoreEspresso macchiatoEspresso macchiato

Uh-huh, uh-huh, uh-huh

Ciao bella, I’m Tomaso, addicted to tobaccoMi like mi coffè very importanteNo time to talk, scusi, my days are very busyAnd I just own this little ristorante

Life may give you lemons when dancing with the demonsNo stresso, no stresso, no need to be depresso

Mi amore, mi amoreEspresso macchiato, macchiato, macchiatoPor favore, por favoreEspresso macchiato corneoMi amorе, mi amoreEspresso macchiato, macchiato, macchiatoPor favore, por favorеEspresso macchiatoEspresso macchiato

Mi like to fly privati with twenty-four caratiAlso mi casa very grandiosoMi money numeroso, I work around the clockoThat’s why I’m sweating like a mafioso

Life is like spaghetti, it’s hard until you make itNo stresso, no stresso, it’s gonna be espresso

Mi amore, mi amoreEspresso macchiato, macchiato, macchiatoPor favore, por favoreEspresso macchiatoEspresso macchiato

TRADUZIONE DEL TESTO DI “ESPRESSO MACCHIATO”

Mio amore, mio amoreEspresso macchiato, macchiato, macchiatoPer favore, per favoreEspresso macchiato corneo

Uh-huh, uh-huh, uh-huh

Ciao bella, sono Tomaso, dipendente dal tabaccoMi piace il mio caffè, molto importanteNon ho tempo per parlare, scusi, le mie giornate sono molto impegnateE possiedo solo questo piccolo ristorante

La vita può darti limoni quando balli con i demoniNiente stress, niente stress, non c’è bisogno di essere depresso

Mi amore, mi amoreEspresso macchiato, macchiato, macchiatoPer favore, per favoreEspresso macchiato corneo

Mi amore, mi amoreEspresso macchiato, macchiato, macchiatoPer favore, per favoreEspresso macchiatoEspresso macchiato

Mi piace volare privato con ventiquattro caratiAnche la mia casa è molto grandiosaI miei soldi sono numerosi, lavoro senza sostaEcco perché sto sudando come un mafioso

La vita è come gli spaghetti, è dura finché non la fai diventare facileNiente stress, niente stress, sarà espresso

Mi amore, mi amoreEspresso macchiato, macchiato, macchiatoPer favore, per favoreEspresso macchiatoEspresso macchiato

La-la-la-la, la-la-la-laLa-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la, la-la-laLa-la-la-la, la-la-la-laEspresso macchiatoEspresso macchiato

