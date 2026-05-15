venerdì, 15 Maggio , 26
HomeUncategorizedVIDEO| Eurovision, la Spagna assente in segno di protesta contro Israele. Sanchez:...
video|-eurovision,-la-spagna-assente-in-segno-di-protesta-contro-israele.-sanchez:-“il-silenzio-non-e-un’opzione”
VIDEO| Eurovision, la Spagna assente in segno di protesta contro Israele. Sanchez: “Il silenzio non è un’opzione”
Uncategorized

VIDEO| Eurovision, la Spagna assente in segno di protesta contro Israele. Sanchez: “Il silenzio non è un’opzione”

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

ROMA – Una scelta che dimostra “l’impegno per i diritti umani e il diritto internazionale attraverso la cultura”. Il primo ministro Pedro Sanchez, in un video pubblicato sui social, esprime soddisfazione per la decisione della Spagna e della sua emittente RTVE di non partecipare all’edizione 2026 dell’Eurovision Song Contest che domani si concluderà alla Wiener Stadthalle di Vienna.

Il Paese – uno delle Big 5 della competizione – quest’anno sarà assente in segno di protesta contro la presenza in gara di Israele. Alla stessa maniera non ci saranno Irlanda, Slovenia, Islanda e Paesi Bassi. La competizione non sarà trasmesso nei primi due e nel paese iberico.

“DI FRONTE A UNA GUERRA ILLEGALE E A UN GENOCIDIO IL SILENZIO NON È UN’OPZIONE”

Sanchez, nella clip, ricorda che “quando la Russia invase l’Ucraina, fu esclusa dal festival e la Spagna appoggiò tale decisione”. E, sulle motivazioni che hanno portato al ritiro, aggiunge: “Questi principi devono essere applicati anche quando parliamo di Israele. Non ci possono essere due pesi e due misure”.

“La Spagna- prosegue- è sempre stata impegnata in questo festival, creato proprio per promuovere la pace, per avvicinarci e per celebrare la diversità del continente europeo. Ma di fronte a una guerra illegale e a un genocidio, il silenzio non è un’opzione e non possiamo rimanere indifferenti a ciò che continua ad accadere a Gaza e in Libano”.

Sánchez afferma che l’assenza della Spagna “è una questione di coerenza, responsabilità e umanità”, condivisa da altri Paesi, ma “anche da parte di tanti fan del festival che si sono dissociati”. Il premier, poi, conclude: “Quest’anno, quindi, sarà diverso, sì. Non saremo a Vienna. Ma lo faremo con la convinzione di essere dalla parte giusta della storia”.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Previous article
Che aria tira nelle periferie? 1.500 studenti diventano registi per raccontare l’aria pulita
Next article
Nuovo focolaio di ebola in Congo: 65 morti. Via al tavolo di emergenza con Uganda e Sud Sudan

POST RECENTI

Uncategorized

Nuovo focolaio di ebola in Congo: 65 morti. Via al tavolo di emergenza con Uganda e Sud Sudan

ROMA - Nel nord-est della Repubblica democratica del Congo, all'annoso conflitto armato si sta aggiungendo anche un'epidemia di ebola che ha già causato la morte...
Uncategorized

Che aria tira nelle periferie? 1.500 studenti diventano registi per raccontare l’aria pulita

ROMA - Chiesi Italia sostiene il progetto Ciak Si Crea – Trame di Periferia, seconda edizione dell’iniziativa dedicata alle scuole, che valorizza l’uso consapevole del...
Mondo

Italiani morti alle Maldive, l’ambasciatore italiano: “Gli altri quattro corpi non ancora individuati”

ROMA - "La guardia costiera maldiviana ha effettuato stamattina un'immersione nelle acque interessate dagli eventi di ieri, dove è stato recuperato il corpo del primo...
Mondo

Barbara D’Urso, l’affondo contro Mediaset: “Trattata come una traditrice, ora la verità in tribunale”

ROMA - "Un trattamento che solitamente si riserva ai traditori, ai vili traditori". Non usa giri di parole Barbara d’Urso per descrivere, in una lunga...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.