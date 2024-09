VIDEO | Feltri su Sangiuliano-Boccia’: “Come volevi che me la presentasse, come la sua troia?”

ROMA – È ancora Feltri show. Ancora un’altra battuta infelice sul caso Boccia-Sangiuliano che colpisce in particolar modo la ‘consulente del ministro. David Parenzo, dallo studio de ‘L’Aria che tira’ su La7, chiede conto di un aneddoto al fondatore di Libero: “Come te l’ha presentata (Maria Rosaria Boccia, ndr) il ministro?”. “Come una sua amica. Come volevi che me la presentasse, come la sua troia? Non scherziamo”, risponde Feltri che aggiunge: “Quello che volevo sottolineare è che il conto di quel pranzo l’ho pagato io”.

– Come ti è stata presentata Boccia?

– Come un’amica. Come volevi che me la presentasse? Come la sua troia?

Feltri lascia lo studio. Livello infimo #lariachetira pic.twitter.com/xNbQVZZQQG — Il Grande Flagello (@grande_flagello) September 10, 2024

Quando Parenzo gli fa notare il tono della risposta, Feltri si toglie il microfono del collegamento e abbandona la trasmissione. A commentare il siparietto anche il segretario di Avs, Angelo Bonelli: “L’uomo è figo, la donna è troia? Meglio che vada via”. Questa sera Maria Rosaria Boccia sarà ospite in tv di Bianca Berlinguer a ‘E’ sempre CartaBianca‘, su Rete 4.

