domenica, 10 Agosto , 25

VIDEO | “Fermate la guerra a Gaza”: irruzione Pro Pal al Grande Fratello ‘made in Israele’

Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – In quattro piombano nella diretta del reality più seguito- anche- in Israele, si inchiodano sul pavimento, urlano “Fermate la guerra a Gaza”. La protesta senza precedenti fa salire l’audience e fa il giro del web e del mondo in pochi minuti. A realizzarla sono gli attivisti del movimento israeliano pro-pal “Standing Together” che hanno letteralmente preso d’assalto gli studi dell’emittente israeliana Channel 13 durante la diretta della trasmissione.

Gridano “Basta guerra, sta uccidendo ostaggi, bambini innocenti, i nostri soldati”. Gli addetti alla sicurezza irrompono in massa per trascinarli via ma hanno avuto il tempo a sufficienza per mandare il loro forte messaggio nelle case degli israeliani e degli ebrei di tutto il mondo. E cadono proprio nel giorno in cui il premier Benjamin Netanyahu ha voluto spiegare al mondo- in una conferenza stampa riservata alla stampa estera- le ragioni del piano di occupazione di Gaza City.
