VIDEO | Fico (M5s): “Alle Europee puntiamo a essere primo partito al Sud. Il campo largo? Schema per cacciare Meloni”

ROMA – “Il nostro auspicio è quello di essere il primo partito al Sud e di conseguire al Sud e in Campania un risultato importante come abbiamo fatto alle politiche”. Lo afferma il presidente del comitato di garanzia del Movimento 5 Stelle Roberto Fico alla chiusura della campagna elettorale per le europee a Napoli, che si sta svolgendo in piazza Santa Maria la Nova.

“Il Movimento – spiega l’ex presidente della Camera – è a totale e completa difesa del Sud, che oggi è sotto attacco di un governo scellerato, che dal primo giorno attacca il Sud con provvedimenti scellerati”.

“IL CAMPO LARGO È LO SCHEMA PER CACCIARE MELONI”

“Dopo le elezioni europee” quello del campo largo “sarà lo schema per cacciare la Meloni e costruire il futuro anche per il governo nazionale“. Ne è convinto il presidente del comitato di garanzia del Movimento 5 Stelle Roberto Fico, parlando in piazza Santa Maria La Nova, a Napoli.

Sul voto delle comunali, Fico spiega che lo schema del campo largo resiste “dove ci sono le condizioni e le possibilità” su “basi programmatiche serie che condividiamo”.

“Queste basi – aggiunge Fico – poi vengono portate da persone che possono rappresentare al meglio i programmi elettorali. Questo è lo schema che abbiamo usato anche in Sardegna con Todde o a Foggia, dove abbiamo perso”.





