domenica, 3 Maggio , 26
HomeMondoVIDEO | Filippine, maxi nube di cenere inghiotte villaggi, in migliaia evacuati...
video-|-filippine,-maxi-nube-di-cenere-inghiotte-villaggi,-in-migliaia-evacuati-per-l’eruzione-del-vulcano-mayon
VIDEO | Filippine, maxi nube di cenere inghiotte villaggi, in migliaia evacuati per l’eruzione del vulcano Mayon
Mondo

VIDEO | Filippine, maxi nube di cenere inghiotte villaggi, in migliaia evacuati per l’eruzione del vulcano Mayon

Redazione-web
By Redazione-web

-

2
0

ROMA – Diversi villaggi nelle Filippine sono stati letteralmente inghiottiti da un’enorme nube grigia che ha trasformato in pochi minuti il giorno in notte. È l’effetto dell’eruzione del vulcano Mayon che nella giornata di ieri, sabato 2 maggio, ha espulso un’alta nube di cenere e detriti sulla regione di Bicol dell’isola di Luzon, nelle Filippine sud-orientali. Il vulcano, alto 2.462 metri (8.007 piedi), è il più attivo del paese.

LIVELLO DI ALLERTA 3: COSA SIGNIFICA

Secondo il Phivolcs, Philippine Institute of Volcanology and Seismology, il livello di allerta resta fissato a 3: un livello che indica l’aumento dell’attività magmatica e la possibilità di ulteriori eruzioni pericolose. Di conseguenza, i servizi di emergenza hanno emesso avvisi per le città vicine e sarebbero migliaia le persone evacuate.

Sui canali del Phivolcs sono riportate le spettacolari riprese delle telecamere dell’istituto: mostrano “una corrente di densità piroclastica alimentata dal collasso di lava alle pendici sud-occidentali del vulcano Mayon”. In sostanza, flussi rapidi di frammenti rocciosi, cenere e gas ad altissima temperatura hanno percorso i fianchi del vulcano. L’eruzione ha causato intense ricadute di cenere e ha praticamente oscurato la regione e quindi i villaggi vicini. L’istituto ha indicato una zona di pericolo permanente in un raggio di 6 chilometri.

I VIDEO VIRALI

Il vulcano Mayon, per la sua forma conica perfetta, è una delle principali attrazioni turistiche del Paese ed è il più attivo dei 24 vulcani monitorati nelle Filippine. Numerosi sono i video pubblicati sui social dai cittadini che colgono l’enorme nube, visibile a chilometri di distanza, che si avvicina in modo minaccioso alle abitazioni e alle strade percorse da auto e moto in fuga.

L’éruption du volcan Mayon, aux Philippines, a rapidement englouti tout sur son passage. pic.twitter.com/1sFMgbTnbp— CAIN (@66cain92) May 2, 2026

(photo e video credit: phivolcs/X)
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Previous article
Che tempo che fa, oggi domenica 3 maggio: gli ospiti e le anticipazioni
Next article
Le prime pagine di venerdì 1 maggio 2026

POST RECENTI

Mondo

LIVE| Guerra in Iran, Teheran: “Pace e sblocco di Hormuz in 30 giorni”, Trump: “Impensabile”. Intanto una petroliera irachena aggira il blocco navale Usa

ROMA - Il raggiungimento della pace in Medio Oriente sembra un obiettivo sempre più lontano, anche se l'attività aperta con i negoziati di Islamabad prosegue....
Mondo

La ‘vendetta’ di Trump: “Via 5.000 soldati Usa dalla Germania”. Ma l’Ue mostra i denti sui dazi al 25%

ROMA - Il Pentagono ordina il ritiro di 5.000 truppe statunitensi dalla Germania: la notizia è stata confermata da un portavoce del quartier generale del...
Mondo

VIDEO| Spintoni e calci a una suora: immagini choc da Gerusalemme. Arrestato un 36enne

ROMA - Una suora con abito bianco cammina sola, di spalle, nel centro storico di Gerusalemme quando un uomo la rincorre e, da dietro, le...
Mondo

Flottila, “Violenze fisiche, isolamento e interrogatori illegali” per Thiago e Saif

ROMA - "Gli avvocati di Adalah, organizzazione araba indipendente per i diritti umani e studio legale, hanno appena concluso una visita al carcere di Shikma,...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.