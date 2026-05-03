VIDEO | Filippine, maxi nube di cenere inghiotte villaggi, in migliaia evacuati per l’eruzione del vulcano Mayon

ROMA – Diversi villaggi nelle Filippine sono stati letteralmente inghiottiti da un’enorme nube grigia che ha trasformato in pochi minuti il giorno in notte. È l’effetto dell’eruzione del vulcano Mayon che nella giornata di ieri, sabato 2 maggio, ha espulso un’alta nube di cenere e detriti sulla regione di Bicol dell’isola di Luzon, nelle Filippine sud-orientali. Il vulcano, alto 2.462 metri (8.007 piedi), è il più attivo del paese.

LIVELLO DI ALLERTA 3: COSA SIGNIFICA

Secondo il Phivolcs, Philippine Institute of Volcanology and Seismology, il livello di allerta resta fissato a 3: un livello che indica l’aumento dell’attività magmatica e la possibilità di ulteriori eruzioni pericolose. Di conseguenza, i servizi di emergenza hanno emesso avvisi per le città vicine e sarebbero migliaia le persone evacuate.

Sui canali del Phivolcs sono riportate le spettacolari riprese delle telecamere dell’istituto: mostrano “una corrente di densità piroclastica alimentata dal collasso di lava alle pendici sud-occidentali del vulcano Mayon”. In sostanza, flussi rapidi di frammenti rocciosi, cenere e gas ad altissima temperatura hanno percorso i fianchi del vulcano. L’eruzione ha causato intense ricadute di cenere e ha praticamente oscurato la regione e quindi i villaggi vicini. L’istituto ha indicato una zona di pericolo permanente in un raggio di 6 chilometri.

I VIDEO VIRALI

Il vulcano Mayon, per la sua forma conica perfetta, è una delle principali attrazioni turistiche del Paese ed è il più attivo dei 24 vulcani monitorati nelle Filippine. Numerosi sono i video pubblicati sui social dai cittadini che colgono l’enorme nube, visibile a chilometri di distanza, che si avvicina in modo minaccioso alle abitazioni e alle strade percorse da auto e moto in fuga.

L’éruption du volcan Mayon, aux Philippines, a rapidement englouti tout sur son passage. pic.twitter.com/1sFMgbTnbp— CAIN (@66cain92) May 2, 2026

(photo e video credit: phivolcs/X)

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