VIDEO |Fiocco azzurro sulla Geo Barents, a bordo è nato Ali

PALERMO – Fiocco azzurro sulla Geo Barents, nave di Medici senza frontiere in missione nel Mediterraneo per il salvataggio dei migranti che tentano la traversata verso l’Europa. I sopravvissuti a bordo sono passato da 254 a 255 dal momento che questa mattina Fatima, una donna in gravidanza salvata nei giorni scorsi, ha dato alla luce un bambino: Ali.

CHIESTA L’EVACUAZIONE DELLA DONNA PER CURE MEDICHE

“Benvenuto piccolo”, twita la ong che però comunica anche un’emergenza. Le condizioni della madre “sono critiche” e la donna ha bisogno “di cure mediche specialistiche immediate”. Da qui la richiesta alle autorità maltesi e italiane di organizzare una “evacuazione medica urgente” per lei, i suoi quattro figli e un’altra donna incinta di nove mesi. La Geo Barents in questo momento si trova a nord della Libia.

LE VIOLENZE IN LIBIA

La nave di Medici senza frontiere ha già effettuato tre interventi dall’avvio della sua nuova missione di salvataggio. I migranti a bordo hanno raccontato delle violenze subite nel corso della loro permanenza in Libia. “Stiamo facendo il massimo per garantire l’assistenza medica e psicologica che serve”, sono state le parole di Candida Lobes, operatrice umanitaria a bordo della nave di MSf.

