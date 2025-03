VIDEO | Foreing fighters italiano scomparso in Ucraina, l’appello della sorella

ROMA – Noah ha saputo solo un mese fa che il fratello, Antonio Omar Dridi, 34 anni, da anni all’estero per lavoro tra la Germania e l’Austria, aveva poi deciso di arruolarsi in Ucraina come foreign fighter. E due giorni fa ha ricevuto una terribile telefonata: un commilitone del fratello le ha raccontato che il bunker in cui si trovava nascosto, al confine russo-ucraino, è stato bombardato e da lì di lui si sono perse le tracce. Lo racconta in lacrime Noah Dridi in una intervista esclusiva al Tg 1 mentre chiede aiuto alle autorità per avere notizie del fratello, con la speranza che si sia salvato da quell’attacco. Intanto, la Farnesina si sarebbe già attivata per i necessari accertamenti.

IL FALSO ALLARME DUE SETTIMANE FA

Già lo scorso 14 marzo la sorella non aveva avuto notizie di Omar da diversi giorni e aveva diffuso post sui social allarmati per cercare di contattarlo: per fortuna si era rivelato solo un falso allarme, perché il ragazzo dopo pochi giorni aveva contattato direttamente il Consolato italiano per rassicurare sulle sue condizioni. Questa volta invece c’è di mezzo la telefonata e la testimonianza del commilitone che lasciano poche speranze alla famiglia.

“MIO FRATELLO ERA UNO SPIRITO LIBERO”

“Mio fratello era uno spirito libero, non ha mai voluto rimanere fermo in un posto”, racconta Noah. “Vorrei che ci aiutassero- conclude il suo appello- noi ne abbiamo passate tante, siamo stati dei ragazzi molto sfortunati, solo un po’ di aiuto”.

