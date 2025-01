VIDEO | Fortissimo terremoto a Taiwan: magnitudo 6.4, feriti e crolli

BOLOGNA – Feriti, tanti, oltre a edifici crollati e frane: è molto grave il bilancio del forte terremoto che la notte scorsa si è verificato nell’isola di Taiwan. Il sisma, di magnitudo 6.4, si è verificato quando a Taiwan erano le 00:17 (In Italia erano le 17:17 di lunedì 20). Alla prima scossa, fortissima, ne sono seguite moltissime (si parla di 50) di assestamento nelle ore successive. L’ultimo bilancio del ministero della salute parla di 26 feriti che si trovano in ospedale. Al momento, non sembrano esserci morti, ma i soccorritori sono al lavoro per controllare sotto le macerie e cercare i dispersi.

L’epicentro del sisma è stato localizzato nella parte meridionale dell’isola, nella contea di Chiayi, ad una profondità di 9.7 chilometri. Un villaggio della zona, Sising, è rimasto isolato per i danni alla strada di collegamento. Altre persone sono state sfollate a causa dei danni agli edifici. I Vigili del fuoco sono intervenuti per salvare persone rimaste intrappolate sotto le macerie.

Nell’aprile scorso, Taiwan fu colpita da un terremoto di magnitudo 7,4 il più forte della storia: ci furono nove morti e più di 800 feriti. L’epicentro in quel caso fu la contea di Hualien. La zona è particolarmente soggetta ai movimenti sismici perchè l’isola di Taiwan si trova in un punto in cui si congiungono due placche tettoniche, vicino all’Anello di Fuoco del Pacifico.

EARTHQUAKE strikes the Center of Taiwan! 🇹🇼 6.0- 6.5 28 km deep. pic.twitter.com/FRlKgsS49l— GeoTechWar (@geotechwar) January 20, 2025

