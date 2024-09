VIDEO | FOTO | Giornate della Polizia locale, a Riccione l’evento organizzato dal gruppo Maggioli

RICCIONE (Rimini) – La pioggia che affligge la Romagna non ferma le Giornate della Polizia locale, che aprono i battenti a Riccione oggi al Pala Congressi fino a sabato 21. L’evento organizzato dal gruppo Maggioli e giunto alla 43esima edizione affronta una serie di tematiche fondamentali per i corpi, a partire dalla Riforma del codice della strada. “È un’edizione bagnata e mi auguro allora tra le più fortunate”, sottolinea la consigliera delegata Commerciale, Marketing, Estero del gruppo, Amalia Maggioli. Sono, prosegue, “oltre 100 gli espositori e 2.000 i partecipanti attesi per un momento topico di incontro, in cui il gruppo Maggioli ritiene di essere portatore di quelle conoscenze e competenze che permettono di avere una panoramica sui temi che riguardano la Polizia locale”. Temi che “non sono più i soliti e consueti, ma più evoluti”, da sicurezza e cyber security all’Intelligenza artificiale. “Temi- ribadisce Maggioli- infinitamente ampi perché questo è il ruolo della Polizia municipale nelle nostre città”. L’occasione giusta, dunque, per presentare l’ultimo prodotto pensato dall’azienda per aiutare nella loro attività le Polizie locali.

Si tratta dell’evoluzione cloud della piattaforma Concilia, spiega il direttore della business unit Digital transformation Robert Ridolfi: “Concilia Evo fa parte del percorso di continua evoluzione che portiamo all’interno dei Comandi. È il proseguio- conferma- della piattaforma Concilia che ha già ottenuto un ottimo risultato di mercato con oltre 2.000 Comandi che la utilizzano”. Più nel dettaglio, Concilia Evo è “la soluzione verso il cloud che consente ai Comandi di percorrere il percorso di trasformazione digitale che Pnrr ed Europa ci chiedono per fare evolvere Paese e Pa“. Per noi è un percorso decennale che facciamo a braccetto con i Comandi. Infatti, conclude, “l’innovazione deve riguardare anche la gestione dei processi e il miglioramento degli stessi”. Il tutto nell’ambito, conclude, “di un confronto continuo con i clienti che ci aiutano a fare crescere e rendere più competitive e gradite le nostre soluzioni”.

VIGILI ‘PEACEKEEPERS’ TRA RIFORME E UTENTI DELLA STRADA

Tra riforma del Codice della strada e nuove attività e servizi, per gli agenti di Polizia locale il lavoro si fa sempre più impegnativo. E le Giornate organizzate a Riccione dal Gruppo Maggioli fanno il punto sui vari aspetti. Come sottolinea il co-direttore scientifico della manifestazione Emiliano Bezzon, “si affrontano tutti i temi che riguardano la Polizia locale e dunque la qualità di vita dei cittadini. In particolare la sessione di apertura è dedicata alla Riforma del codice della strada, un tema di cui si dibatte molto, anche a livello parlamentare, ma che stenta a uscire e a diventare concreto, nonostante i dati sull’incidentalità stradale siano allarmanti”.

Ogni tre ore muore una persona e ci sono 77 feriti sulla strada, numeri che confermano l’urgenza di una riforma. “Le Polizie locali- conclude- sono prontissime a affrontare e interloquire su questi temi con le forze governative e da oggi qui ne dibattiamo intensamente”. Diversi i comandanti presenti a partire da quello di Verona, Luigi Altamura, che si sofferma sugli autovelox: “Per l’Istat- argomenta- una delle cause principali di incidenti stradali è la velocità. In questo momento c’è una battaglia fortissima e occorre trovare un momento di pace tra cittadini e istituzioni. Le regole sono state riscritte e gli interventi delle Prefetture su dove è necessario installare è utile, in un momento però in cui morti e incidenti aumentano”.

Per il comandante “si deve tornare a sedersi e pacificarsi. Le Polizie locali sono impegnate, ci sono oltre 50.000 operatori in tutta Italia che hanno voglia di dare più sicurezza stradale in questo Paese”. Sulla violenza di genere, invece, prosegue, “è fondamentale aggiornare il personale. Le necessità di intervenire tempestivamente in seguito a una denuncia abbisogna di formatori e competenze specifiche, e lo stiamo facendo in questi giorni a Riccione. E necessita di un rapporto strettissimo con i pubblici ministeri, ci sono accordi e convenzioni con le associazioni, ma serve formazione, è fondamentale”. Non poteva mancare, in tema di riforma del Codice della strada, un approfondimento sulle novità per la mobilità dolce, monopattini elettrici e bici. Da un lato, mette in luce l’ispettore della Polizia locale di Prato Giuseppe Carmagnini, le novità sono l’obbligo per casco, assicurazione e contrassegno identificativo posteriore, con l’obbligo di comunicare il cambiamento di sede dell’intestatario. Inoltre “non potranno circolare fuori dal centro abitato”.

Dall’altro “per i ciclisti ci sarà una modifica delle norme entrate in vigore nel 2020 e 2021, nelle definizioni e nelle regole della circolazione, per esempio verrà imposto di tenere le luci accese in centro abitato anche di giorno” e ci sono “nuove regole per l’accensione luci con scarsa visibilità”. Insomma, tira le fila il responsabile area Sicurezza e legalità di Anci Antonio Ragonesi, “le giornate sono un punto di riferimento e Anci partecipa attivamente con la promozione di dibattiti, riflessioni e relazioni importanti sulle novità del Codice della strada”. I morti sulla strada, conferma, non diminuiscono e serve “un’alleanza centrale e territoriale. Centrale con il governo e i Comuni, territoriale con i cittadini per migliorare le condizioni. Qui i corpi discutono come meglio utilizzare le nuove tecnologie, la digitalizzazione, il rapporto nuovo tra cittadini-Pa nell’ambito anche dei finanziamenti del Pnrr su cui siamo fortemente impegnati”, conclude Ragonesi.

