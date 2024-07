VIDEO| Francesco Chiofalo: “Con Drusilla è finita per sempre”

ROMA – Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci si sono lasciati. Ad annunciarlo è “Lenticchio” (soprannome dai tempi della sua partecipazione a ‘Temptation Island’ con Selvaggia Roma) con un video pubblicato sui social. “Oggi è una giornata piuttosto complicata. Io e Drusilla – dice Chiofalo – ci siamo lasciati per sempre e in pessimi rapporti. Recentemente sono successe cose molto gravi, adesso non mi va di raccontarle. Magari lo farò più in là. Durante questi anni ci sono stati tantissimi retroscena che voi non conoscete. In questa relazione ce l’ho messa tutta per funzionare le cose. In questo momento vi chiedo rispetto, sono molto dispiaciuto”.

