VIDEO | Francesco Giorgino svela il segreto del successo in seconda serata: “Più spazio alla Gen Z e dialogo con i social”

ROMA – Un programma che cambia, ma senza tradire la propria identità. È questa la linea di ‘XXI Secolo’, il format di approfondimento che torna con la terza edizione e introduce alcune novità, mantenendo però saldo l’impianto originario.

UN FORMAT CHE SI RINNOVA

A spiegare la filosofia del programma è il conduttore Francesco Giorgino, che sottolinea come gli aggiornamenti siano stati mirati, senza stravolgere il progetto iniziale. L’obiettivo resta quello di offrire un approfondimento di servizio pubblico, con un tono più pacato rispetto ad altri talk e con l’ambizione di raccontare la complessità dell’attualità senza trasformare il confronto in scontro.

Tra le novità più evidenti c’è il rinnovamento dello studio, con una scenografia dinamica e in continua evoluzione, pensata per accompagnare i contenuti e rendere più fluida la narrazione televisiva.

SPAZIO ALLA GENERAZIONE Z

Elemento centrale della nuova edizione è l’ingresso in studio di rappresentanti della Generazione Z. Una scelta che punta ad allargare il punto di vista e a coinvolgere un pubblico più giovane, inserendo nuove sensibilità nel dibattito.

Il programma prova così a mettere a confronto opinioni diverse, mantenendo però un equilibrio che eviti la polarizzazione e favorisca la comprensione dei temi trattati.

TV E SOCIAL, UN DIALOGO NECESSARIO

Nel racconto di Giorgino emerge anche il ruolo sempre centrale della televisione, che resta il principale mezzo di informazione per gli italiani. Allo stesso tempo, però, diventa imprescindibile il confronto con il mondo digitale.

Per questo ‘XXI Secolo’ integra i contenuti televisivi con l’analisi del cosiddetto “parlato digitale”, utilizzando dati e discussioni provenienti dai social per arricchire il dibattito in studio e ampliare la platea di riferimento.

LE PROSSIME PUNTATE

Gli ascolti in crescita confermano la solidità del progetto, mentre si guarda già ai prossimi appuntamenti. La puntata di questa sera sarà dedicata al tema delle dipendenze, affrontato in chiave di approfondimento.

Per il 6 aprile, giorno di Pasquetta, è invece in preparazione una puntata speciale che unirà attualità e memoria, con l’obiettivo di rileggere fatti recenti e offrire al pubblico spunti di riflessione.

La struttura del programma resterà invariata: una prima parte dedicata all’attualità, una seconda di approfondimento e una terza più orientata all’intrattenimento, nel segno di un equilibrio tra informazione e racconto.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it