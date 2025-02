VIDEO | “Fuori a luglio”, Ernia e Valentina Cabassi annunciano l’arrivo di un bebé

ROMA – Lui “Fuori a luglio” seguito da un fiocco rosa; lei: “Mamma e papà. Mi esplode il cuore, non vediamo l’ora di conoscerti”, poi una marea di cuoricini: è il lieto annuncio- via social- di Ernia e Valentina Cabassi futuri genitori. Dai rispettivi profili Ig, il rapper, 31 anni, e l’influencer, 28 anni, comunicano l’arrivo di un bebé a follower e fan, pubblicando un lungo video in cui ripercorrono i momenti salienti vissuti in queste ultime settimane e per colonna sonora scelgono “Superclassico”.

Il video comincia con il frame di Valentina che si avvicina ad Ernia, alias Matteo Professione, con in mano un chiaro stick da test di gravidanza, a cui segue un lungo abbraccio sul divano, poi le reazioni alla notizia di amici e parenti, lei che mostra la pancia – piattissima- a 10 settimane, e poi l’ecografia da cui si riesce ad ascoltare il battito del cuore…insomma, momenti intimi, privati, ma non solo della coppia.

ERNIA E LA SUA NINNA NANNA PER UN FIGLIO MAI NATO

L’annuncio arriva due anni dopo l’uscita dell’album di Ernia “Io non ho paura” che contiene una canzone sull’aborto. In “Buonanotte” il rapper milanese ha spiegato quello che c’è dopo l’interruzione di gravidanza dal punto di vista maschile. Si tratta di una sorta di ninna nanna struggente, nel testo racconta come la sua compagna aveva scelto di abortire in ospedale e il dolore che aveva portato quella decisione nella sua vita. “Comunque ti ho sognato, ma non ti ho dato un volto preciso /Perché non ti ho conosciuto, giusto questo preciso / Eppure ti ho immaginato, eri bello nel mio pensiero”.

