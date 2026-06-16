VIDEO | Futuro Nazionale, Laura Ravetto cancella le quote rosa (con lo spray)

ROMA – “La proposta di Futuro Nazionale per le donne? Lo spray ‘Merito'”: prima il Generale leader supremo Vannacci azzera il femminicidio, a ruota lo segue l’onorevole Laura Ravetto che invece spruzza lo spray repellente alle quote rosa. “La stampa progressista, di sinistra dirà ‘la Ravetto ha portato il programma del patriarcato’, ‘la Ravetto vuole le donne in casa a stirare’, ‘la Ravetto ha portato l’appretto’. No, la Ravetto ha portato il merito”: queste infatti sono state le parole che hanno fatto conquistare all’ex leghista una vera e propria standing ovation all’assemblea Costituente Nazionale di Futuro Nazionale.

Intervenendo alla seconda giornata della convention in cui si discuteva delle proposte programmatiche di Futuro Nazionale, Ravetto è salita sul palco per lanciare la sua ‘idea’ per le donne, in linea del resto con le parole espresse poi nel punto stampa dall’europarlamentare e leader del partito, Roberto Vannacci, sul femminicidio. “Questo deve essere il programma del nostro partito- ha concluso la deputata prima di incassare un lungo applauso- che le donne devono e possono arrivare per merito, non hanno bisogno di quote”.

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