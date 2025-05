VIDEO | Gasparri canta Fedez, pace fatta tra i due?

ROMA – I litigi con Fedez? “Sono passati dieci anni, nel frattempo sono cambiate tante cose e lui si è molto occupato di disagio giovanile, anche con una sua canzone, ‘Battito’. Fedez dirà quello che vuol dire, non farà un concerto, sarà una presenza gratuita di una persona che interverrà per parlare di queste tematiche”. A parlare, ospite di Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora, è il capogruppo al Senato di Fi Maurizio Gasparri, che a Giorgio Lauro e Geppi Cucciari ha chiarito il motivo che ha portato a scegliere il cantante come ospite per il congresso dei giovani del suo partito. Quindi il rapper non è diventato di Forza Italia… “Ma no, Fedez non è assolutamente di Fi, lui mi aveva invitato” a partecipare “al suo podcast e così io ho deciso di chiamarlo e dirgli: tu mi hai invitato, vengo e facciamo il podcast. Però se io accetto un invito da te tu lo accetteresti da me, per parlare di questi temi?” E lui come le ha risposto? “Mi ha detto perché no?” Dopo aver chiarito questo aspetto, il senatore di Fi ha scherzato coi conduttori, accettando di intonare alcune strofe di uno dei brani più famosi di Fedez, il tormentone ‘Vorrei ma non posto’.

