VIDEO| Gattuso litiga in diretta tv con l’ex calciatore Jelicic: lo scontro in inglese-spagnolo

ROMA – Animi tesi in diretta tv tra Gennaro Gattuso e l’ex calciatore Josko Jelicic. L’allenatore italiano è esploso durante un incontro post partita dopo la sconfitta per 3 a 0 del suo Hadjuk Spalato contro il Rejka. Su social il video della discussione, andato in onda su MaxSport1, è diventato virale.

L’ex giocatore della Nazionale, al suo arrivo nella postazione dedicata all’intervista, ha salutato i presenti con la mano, saltando Jelicic. La spiegazione del gesto è arrivata subito: “A te non dico niente perché parli troppo e hai poco rispetto per le persone. Eppure hai giocato a calcio e dovresti conoscere bene la situazione. Parli sempre troppo male e non ho alcun rispetto per te”. Ringhio ha continuato facendo slalom tra inglese e spagnolo: “Io sto hablando”, ha ripetuto più volte Gattuso puntando il dito contro il commentatore. “Non devi usare la mano”, ha risposto Jelicic. “Questo è il mio stile, devi avere rispetto. Parla solo quando sei in studio. Faccia a faccia. Non voglio parlarti”, la risposta dell’ex azzurro.

Things got heated between Joško Jeličić and Gennaro Gattuso after the match. pic.twitter.com/NZEd6Qe04x — Croatian Football (@CroatiaFooty) March 16, 2025

Non contento e su tutte le furie, Gattuso ha, poi, promesso di non tornare a parlare in televisione in futuro nel caso l’ex calciatore fosse stato nuovamente presente. E facendo riferimento al suo passato agonistico di Jelicic – che in carriera ha militato anche nell’Hadjuk Spalato – Gattuso ha rincarato la dose: “Cosa hai vinto nella tua vita? Quando parli sembra che hai vinto tutto, non hai rispetto”.

IL COMMENTO DI JELICIC

Gattuso ha, poi, continuato l’intervista. Jelicic, invece, in un commento successivo ha dichiarato: “Mi ha detto di parlare solo male dell’Hajduk, gli ho detto di non puntare il dito contro di me e mi ha detto che quello era il suo stile, gli ho risposto: ‘Sei uno straniero, rispetta quello che abbiamo qui, ho il diritto di dire quello che voglio'”.

