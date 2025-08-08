VIDEO | Gaza, i Pro-Pal ‘costringono’ la Premier Meloni a usare la parola tabù

ROMA – “Io lavoro ogni giorno sul genocidio palestinese”. Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video pubblicato su Instagram dal profilo Palestina Libera e registrato al termine dal concerto delle BlackPink a Milano, a cui la premier ha assistito. Nel video, incalzata, Meloni replica ai contestatori che l’Italia è “la nazione al mondo che ha liberato più bambini, se fosse preparato lo saprebbe. La pace non si fa così”. E ancora, sull’invio di armi a Israele: “Ma quali armi, studi”.

PALESTINA LIBERA: “ORA SIAMO TUTTI D’ACCORDO CHE A GAZA È IN CORSO UN GENOCIDIO”

“Abbiamo costretto Giorgia Meloni a pronunciare, per la prima volta, la parola genocidio riferendosi allo sterminio organizzato da Israele ai danni del popolo palestinese”, spiegano i gestori della pagina social. “Ora che siamo tutti, ma veramente tutti (dai singoli cittadini a Giorgia Meloni, da diplomatici e funzionari a intellettuali israeliani come Grossman – con buona pace della senatrice Segre) d’accordo sul fatto che a Gaza è in corso un genocidio, dobbiamo agire per fermarlo”.

LANCIATA LA PETIZIONE PER SEGUIRE L’ESEMPIO DELLA GERMANIA

“Il genocidio avviene anche con la complicità italiana ed è ora di fermarlo”, si legge nella descrizione del post. “Il nostro Governo infatti è azionista di Leonardo Spa che vende armi a un Paese che uccide bambini usando anche le armi di Leonardo e della sua divisione OtoMelara. È ora di dire basta. Abbiamo lanciato una petizione per dire stop all’invio di armi italiane a Israele”.Il post prosegue: “Come fa Giorgia Meloni a dormire sonni sereni sapendo che a Gaza vengono ammazzati bambini, donne, uomini e anziani, ogni giorno, ogni minuto, grazie anche alle armi italiane prodotte e vendute dal suo governo? Come fa Giorgia Meloni, da donna, madre e cristiana, a guardare in faccia la figlia quando torna a casa sapendo che a Gaza vengono ammazzati da Israele quasi 30 bambini al giorno? Come fa Giorgia Meloni ad andare una sera a godersi il concerto delle BlackPink (dove l’abbiamo incontrata e contestata) sapendo che a Gaza gli unici rumori sono le esplosioni delle bombe, anche italiane, su ospedali, palazzi, scuole e campi profughi?”.”Come fai Giorgia? Ce lo vuoi spiegare? Oppure quando hai detto che ‘lavori ogni giorno sul genocidio palestinese’ intendevi dire che tu e il tuo Governo vi arricchite ogni giorno vendendo armi per aiutare Israele a sterminare la popolazione di Gaza e della Palestina? Vogliamo una Palestina Libera dalle armi di Leonardo Spa, vogliamo smettere di essere complici del genocidio”, concludono da Palestina Libera.

