VIDEO | Gaza, Tajani: “Putin nel ‘board of peace’? Se cambia magari”

lunedì, 19 Gennaio , 26
MondoVIDEO | Gaza, Tajani: “Putin nel ‘board of peace’? Se cambia magari”
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – “Non mi pare che Vladimir Putin sia un campione dei portatori di pace nel mondo; speriamo, se cambia, magari”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in risposta a una domanda dell’agenzia Dire sull’invito ricevuto dal presidente russo a far parte del “board of peace” per la Striscia di Gaza. Le dichiarazioni sono state rese durante un punto con i giornalisti, a margine della plenaria del Parlamento europeo.

Tajani, su Putin, ha detto: “Intanto deve dimostrare di volere la pace in Ucraina”. Rispetto al “board of peace” il ministro ha confermato che il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha pure ricevuto l’invito a farne parte dal presidente americano Donald Trump. “È all’estero”, ha aggiunto Tajani, senza dunque confermare o meno un’accettazione da parte sua.

