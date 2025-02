VIDEO | Gaza, uno degli ostaggi liberati bacia sulla testa i miliziani di Hamas

ROMA – Durante la consegna degli ostaggi a Nuseirat, avvenuta questa mattina, le telecamere hanno immortalato alcune immagini ‘surreali’, che hanno fatto il giro del mondo: Omer Shem Tov, 22 anni, probabilmente in segno di gratitudine, ha baciato sulla testa i miliziani di Hamas. Rapito durante il Festival Nova, lo scorso 7 ottobre, il giovane è stato liberato questa mattina insieme a Eliya Cohen e Omer Wenkert.

Crowd erupts in cheers as a smiling Israeli captive, Omer Shem Tov, kisses the foreheads of Hamas fighters before his release pic.twitter.com/qS0BdcPklT— Palestine Highlights (@PalHighlight) February 22, 2025

