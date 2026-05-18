video|-ghali-alla-sfilata-di-gucci-a-new-york:-il-rapper-unico-italiano-tra-star-come-kim-kardashian-e-mariah-carey

Ph: Jae Kim (@bogusluck)

ROMA – Ghali è volato a New York per GucciCore, l’evento della Maison che ha acceso Times Square con la prima sfilata Cruise firmata da Demna. Unico artista italiano presente in front row, Ghali ha condiviso la scena con star internazionali come Mariah Carey, Shawn Mendes, Kim Kardashian e Anna Wintour.

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