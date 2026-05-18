lunedì, 18 Maggio , 26

Ucraina, Andrea Maldera nuovo ct della nazionale: l’annuncio ‘con’ Sal Da Vinci

(Adnkronos) - Andrea Maldera è il nuovo ct...

Belve Crime, Raffaele Sollecito: “Pensano ancora che io sia colpevole”

(Adnkronos) - "Sette italiani su dieci pensano ancora...

E’ morto Gianclaudio Bressa, da sindaco di Belluno a parlamentare Ulivo e Pd

(Adnkronos) - È morto improvvisamente Gianclaudio Bressa, 70...

Festival Tv di Dogliani, premio Ambiente Coripet a Iannacone per racconto dei territori

(Adnkronos) - In occasione della quindicesima edizione...
HomeMondoVIDEO| Ghali alla sfilata di Gucci a New York: il rapper unico...
video|-ghali-alla-sfilata-di-gucci-a-new-york:-il-rapper-unico-italiano-tra-star-come-kim-kardashian-e-mariah-carey
VIDEO| Ghali alla sfilata di Gucci a New York: il rapper unico italiano tra star come Kim Kardashian e Mariah Carey
Mondo

VIDEO| Ghali alla sfilata di Gucci a New York: il rapper unico italiano tra star come Kim Kardashian e Mariah Carey

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

Ph: Jae Kim (@bogusluck)

ROMA – Ghali è volato a New York per GucciCore, l’evento della Maison che ha acceso Times Square con la prima sfilata Cruise firmata da Demna. Unico artista italiano presente in front row, Ghali ha condiviso la scena con star internazionali come Mariah Carey, Shawn Mendes, Kim Kardashian e Anna Wintour.

LE IMMAGINI PUBBLICATE DA GHALI

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ghali (@ghali)

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Previous article
Russia: Se Teheran farà concessioni sul nucleare noi favorevoli
Next article
Fabrizio Corona atteso a Palazzo Chigi da Giorgia Meloni: dovrà rispondere all’accusa di diffamazione

POST RECENTI

Mondo

InspiringPR 2026: quando la verità diventa l’atto più rivoluzionario della comunicazione

ROMA - “InspiringPR non è solo un appuntamento nel calendario della comunicazione italiana; è uno spazio in cui FERPI rinnova il senso della propria missione,...
Mondo

Il direttore dell’ospedale a Gaza: “Siamo costretti a scegliere chi salvare”

ROMA - Nella Striscia di Gaza ancora si registra una "gravissima carenza di farmaci essenziali, tra cui anestetici e antidolorifici", che "continua a ostacolare interventi...
Mondo

Teheran risponde agli Stati Uniti: proposte in 14 punti per un accordo

ROMA - L'Iran ha inoltrato agli Stati Uniti la nuova bozza di accordo di 14 punti, tramite le autorità del Pakistan: lo fa sapere l'agenzia...
Mondo

Negli Stati Uniti più di 100.000 bambini sono stati separati dai genitori deportati dall’Ice

ROMA - Ledy Ordonez è detenuta in un centro in Texas da oltre dieci mesi. Suo figlio Alonzo, due anni, cittadino americano, vive con un...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.