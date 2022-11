VIDEO | Giaguaro fa il bagno in piscina, non tutti i felini odiano l’acqua

ROMA – Ai felini non piace l’acqua? Non si direbbe. A smentire l’antica credenza arriva un video di TikTok, con protagonista nientemeno che un giaguaro. Nelle immagini inconsuete pubblicate sul social, il gattone maculato sembra completamente a suo agio mentre fa il bagno in una piscina di plastica, accarezzato da quella che sembrerebbe essere la sua padrona.

UN GHEPARDO IN PISCINA, LA REAZIONE DEL VIDEO SU TIKTOK

Il video ha generato emozioni contrastanti tra gli utenti, dallo stupore, alla tenerezza, fino all’inquietudine. “È più tranquillo del mio gatto”, si legge in un commento al video. “La voglio”, “Bellissima”, “È così affascinante”: le reazioni entusiaste. “Ma come fanno a fidarsi?”, scrive un utente perplesso.

@safarisammie Tank in the tub #NOTpets #jaguar #jag #bigcat #bigcats #cat #cats #animals #animal #stunning #beautiful #handsome #amazing #wow #boop #boops #boopboopboop #fl #florida #fyp â ¬ original sound – Safari Sammie

