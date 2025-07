video|-giappone,-salvini-visita-il-ponte-di-akashi:-“adesso-tocca-noi”

ROMA – “Questa mattina affascinante sopralluogo sul ponte di Akashi, in Giappone, tra i più lunghi del mondo tra quelli a campata unica. Un’opera che ha cambiato in meglio la vita delle comunità”, lo scrive sui social il vicepremier e ministro Matteo Salvini, in missione istituzionale in Giappone.

“Adesso tocca a noi: il Ponte sullo Stretto sarà ancora più imponente, con torri da 399 metri, sei corsie stradali, due binari ferroviari, nessun pilone in acqua per una lunghezza superiore ai 3 chilometri”, dichiara Salvini.

“Lo fanno in Giappone, in Cina, in Scandinavia, negli Stati Uniti… adesso, dopo anni di attesa, finalmente siamo pronti a partire anche in Italia. Facendolo meglio”, aggiunge.

